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金門柏村國小豎笛樂團 機場迎賓演出吸睛

2023/1/20 10:54（1/20 11:26 更新）
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金門縣金湖鎮柏村國小學童人數不滿百，卻有一支20人的豎笛隊，豎笛隊19日在金門航空站演出，迎接春節返鄉民眾，讓鄉親倍感溫馨。中央社記者黃慧敏攝 112年1月20日
金門縣金湖鎮柏村國小學童人數不滿百，卻有一支20人的豎笛隊，豎笛隊19日在金門航空站演出，迎接春節返鄉民眾，讓鄉親倍感溫馨。中央社記者黃慧敏攝 112年1月20日
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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門縣金湖鎮柏村國小學童人數不滿百，卻有一支20人豎笛隊，豎笛隊在金門航空站演奏迎接春節返鄉民眾，鄉親倍感溫馨。前往迎接旅客的縣長陳福海也不禁豎起拇指，大加讚揚。

位於金門縣東南隅的柏村國小，國小部學生92人，幼兒園78人。校長許雪芳受訪表示，由於學校地理位置較偏遠，學生受藝術文化刺激的機會遠比市區學子少得多，因此學校在5年前提出「管樂深耕計畫」，讓擁有傑出專長天賦的偏鄉孩子，可以克服環境因素，發揮所長。

許雪芳表示，為了推展管樂，校方從烈嶼鄉卓環國小延攬也是柏村國小畢業的洪筱媛回母校任教，並聘請張國威到校指導；2人對偏鄉孩子不離不棄，柏村豎笛隊才有今天小小規模；尤其對住在金城鎮的張國威而言，常得「長途跋涉」到料羅上課，校方更是相當感動。

校方表示，柏村校友洪筱媛，是本地料羅人，畢業於國立台北教育大學音樂系。金門「新住民」張國威民國95年6月自法國Gagny音樂院獲得職業演奏家文憑，曾在台北指導國立台灣師範大學附屬中學等多所學校管樂團。

在張國威、洪筱媛帶領下，20多名三到六年級的團員經過平日密集訓練後，時常參與地方各項活動演出，從舞台經驗中提升技術，開闊視野；學校也希望孩子藉由音樂認識外面的萬千世界，以主動且熱忱的態度面對自己熱愛的事物，找到前進方向。

許雪芳說，從107學年度開始申請管樂深耕計畫，成立豎笛團以來，經2名老師指導，學習成效良好，除在學校各個慶典活動表演外，並參與107-109年度地區歲末音樂盛事「愛管弦事音樂會」演出，110年度受邀陳景蘭洋樓百年紀念開幕演出及金湖鎮公所元旦升旗演出，受到各方好評，學生也開心有展現自己另一個舞台的機會。

昨天是春節台灣金門航線管制首日，航空站辦理「慶團圓，過好年」迎鄉親活動，柏村國小豎笛隊打頭陣演出。旅客在悠揚樂音中，步入到站大廳，看到豎笛隊整齊劃一的演出，印象深刻；在場迎接鄉親的陳福海也豎起拇指讚揚「柏村國小是最棒的」。學生受到鼓舞，也都開心不已。（編輯：謝雅竹）1120120

金門縣金湖鎮柏村國小有一支20人的豎笛隊，19日在金門航空站演出，迎接春節返鄉民眾，縣長陳福海（前左）也大加讚揚。中央社記者黃慧敏攝 112年1月20日
金門縣金湖鎮柏村國小有一支20人的豎笛隊，19日在金門航空站演出，迎接春節返鄉民眾，縣長陳福海（前左）也大加讚揚。中央社記者黃慧敏攝 112年1月20日
#張國威
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