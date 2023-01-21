台南返鄉車流增 市府籲出門前先上網查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市政府交通局統計20日各主要道路車流及大眾運輸旅運人次，都比2022年同期微幅增加。圖為國道1號大灣交流道周邊道路。（台南市交通局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南地區近日出現返鄉車潮，市府交通局統計昨天各主要道路車流及大眾運輸旅運人次，都比去年同期微幅增加，但整體交通仍屬順暢，建議民眾出門前可查看台南市即時交通資訊網。

台南市政府交通局長王銘德今天以新聞稿表示，因春節連假開始，台南地區19日起出現返鄉車潮，國道1號仁德、大灣、永康3處交流道周邊，以及市區聯外道路如中華環線、東門路車流增加，建議民眾可多利用國道3號及台61線、北外環3期等快速道路，避開市區車多路段。

王銘德指出，交通局統計昨天城際運輸方面，國1與國3車流南下台南約10.9萬餘車次，略較去年增加2%；高鐵、台鐵、國道客運返鄉旅客共約3.8萬餘人次，略較去年增加5%。市區交通疏運方面，市區8小時交通量約14.3萬餘車次，略較去年增加4%；公車運量約1.9萬餘人次，略較去年增加2%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王銘德表示，除了國道、快速道路疏運措施外，台南市交通局在連假期間也將持續於大台南智慧交通中心全程監看重要路段交通狀況，並與警方保持密切聯繫，因應車流狀況即時調整號誌控制策略。另外，市區東門陸橋因應南鐵地下化施工已經封閉，提醒民眾提早改道，節省行車時間。

王銘德說，隨著民眾返鄉團聚後，接下來要面對出遊走春車潮，台南市長黃偉哲已責成相關單位持續監控易壅塞路段並即時發布交通訊息，民眾出門前可先查看台南市即時交通資訊網，獲取最新交通資訊以便規劃行程。（編輯：陳政偉）1120121