宜蘭二結穀倉修復再出發 變身活化為稻農文化館

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宜蘭縣二結穀倉稻農文化館建於1928年，為3層樓「和洋混合樣式」建築，原為地方重要糧倉，之後因天災毀損閒置，一度面臨被拆除命運，幸經地方人士奔走而獲保存。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年1月22日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣二結穀倉稻農文化館建於1928年，原為地方重要糧倉，之後因天災毀損閒置，一度面臨被拆除命運，幸經地方人士奔走而獲保存，變身活化為稻農文化館，推廣米食文化。

占地900多坪的二結農會穀倉昔日負責收購宜蘭生產稻穀，轉運到外縣市。1983年倉庫老舊又遭颱風侵襲，屋頂被吹垮，穀倉停用，一度面臨被拆除命運，幸經地方人士奔走而獲保存，並被登錄為縣定古蹟。

宜蘭縣政府取得產權後斥資修復，以二結穀倉稻農文化館身分，從稻農文化為常態主題再出發。

負責管理的大二結文化基金會董事長林奠鴻說，早期二結農會穀倉包含事務所、貯穀倉槽及碾米工廠，接手管理後，事務所規劃為懷舊餐廳，貯穀倉槽設計成主題展示區，並保留碾米工廠木製碾米設備，成為農耕器具展示區。

他指出，館內透過字典，蒐集許多部首是「米」的文字，遊客可由右手按下「米」字固定鍵，左手搭配或變換其它文字按鍵，就可在牆上出現結合文字並附解說，具教育性，較特別如「糴」是買入穀物的意思、「糶」是指出售穀物。

林奠鴻表示，從米的特性可分為糯稻、秈稻與粳稻。糯稻粘性最高，用於釀酒、米糕；秈稻去殼煮熟後的米飯較乾，用於製作蘿蔔糕、米粉；粳稻去殼後，外觀圓短，為一般食用米。

呼應台灣傳統年節，館內也介紹各節日要吃什麼米食或祭拜哪種糕粿，例如農曆過年要準備發糕，元宵節要吃紅龜粿，清明節要用草仔粿祭祖，重陽節要吃芋粿，冬至要吃湯圓，都與米食有關。（編輯：李明宗）1120122