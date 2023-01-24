春節親子放電趣 共融公園走春

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春節如果不想出遠門人擠人，家中小朋友又想放電散心，可考慮到共融公園走春。圖為新北市汐止區星際遊戲場，以8大行星為主題。（新北水利局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年1月24日

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（中央社記者王鴻國新北24日電）春節如果不想出遠門人擠人，家中小朋友又想放電散心，可就近到鄰里或河濱公園，運用共融遊具及體健設施享受親子同樂趣味。

新北市各區有許多特色共融公園，新北市政府綠美化環境景觀處表示，新莊區龍鳳公園、泰山區辭修公園、板橋區環河公園、鶯歌區永吉公園、樹林區三龍公園及新店區安光公園適合各年齡層民眾運動及遊玩。

景觀處說，如果想親近大自然，樹林景觀萬坪公園是森林系主題公園，可在大草坪區野餐或讓孩子盡情追逐奔跑，而蘆洲區8座共融公園多以當地特色設計遊戲場。

至於適合踏青及騎單車的河濱公園，新北市府水利局表示，網路聲量高的必玩遊戲場是三重區熊猴森樂園，結合堤坡地景，設31座溜滑梯及100組遊具設施，充滿趣味及挑戰性。

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此外，新店陽光遊戲場以「陽光綠洲」為主題，設多處特色區；汐止區星際遊戲場以8大行星為主題，夜間有燈光設計，呈現科技星光效果；八里區十三行文化公園充滿綠意且可遠眺海岸風光，兒童遊戲場還以大草坡打造陶罐意象滑梯、滑草場及考古主題尋寶沙坑。

水利局說，喜歡網美照民眾不可錯過三重區鴨鴨公園，29日前推出「童話森林夢遊時光」主題地景藝術展，包括夢遊時光門、西洋棋、栗子下午茶和蘑菇花房等童話美景，希望讓民眾重溫童話故事中最純粹驚喜與感動。（編輯：李明宗）1120124