湖心土地公廟屢豐宮景觀獨特 探訪須搭船

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（中央社記者葉臻桃園25日電）位於桃園市大溪區新福圳1號池中央的「屢豐宮」是獨具特色的「湖中土地公廟」，農曆初一、十五會由管理人員乘竹筏前往參拜，池水放乾才會露出完整樣貌，成為獨特景點。

行政院農業委員會農田水利署桃園管理處表示，新福圳1號池是人工湖，民國56年由農田水利會為農田稻作擴建，池中央「湖中土地公廟」原為頭寮地區開庄土地公，由墾荒先民設立，被稱為「陂崙土公」。

當地文史工作者說，擴建新福圳時，原本要移「陂崙土公」到別處，但過程中機械屢屢故障，被認為是土地公不願離開，因而保留原土地公廟，形成廟宇被湖水包圍特有景觀。

「屢豐宮」所在平台地基曾因長期水流侵蝕一度塌陷，經修復保留原先草嶺山火成岩建材，並以鋼筋、水泥加強，廟宇前方有松鶴竹鹿吉祥諧音雕刻，簡樸形象完美搭配風光明媚湖水。

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桃園管理處大溪工作站說，農曆初一、十五或重要節日，管理人員會乘竹筏前往參拜，工作站每隔一段時間也會放乾池水，大規模安全檢查。

乾旱時期、圳水乾枯，土地公基座裸露，曾有民眾徒步前往，成為另類私房秘境，但大溪工作站表示，即使池水放乾時期，如果遇大雨或驟雨，民眾也應盡快上岸，遇有安全顧慮，入口處鐵門也會上鎖；考量安全，滿水時期也未開放民眾自行登上平台上香，須先詢問桃園管理處是否開放申請。（編輯：李明宗）1120125