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雲林啟動減碳生活行動年 張麗善：縣府帶頭做

2023/1/30 12:48
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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）開工首日，雲林縣長張麗善今天率領一級主管舉行新春團拜，今年推動減碳生活行動年計畫，縣府帶頭擬定6大面向、31項措施，提升民眾減碳生活風氣。

國家發展委員會去年公布台灣2050淨零排放路徑，延伸12項關鍵戰略，其中環保署擬定淨零綠生活關鍵戰略行動計劃；雲林縣府協力推動，今年啟動減碳生活行動年。

張麗善今天率領副縣長謝淑亞和縣府一級主管舉行新春團拜，期許大家在新的一年持續為縣政加油打拚，讓民眾有感。

張麗善致詞時表示，永續發展是近年世界各國日漸重視的議題，尤其在面對極端氣候衝擊下，必須提前做好緩減與調適工作，因此今年為減碳生活行動年，呼應中央淨零綠生活政策。

為鼓勵民眾從食衣住行育樂等日常生活面向選擇較低碳生活方式，雲林縣府帶頭做，擬定6大面向、31項措施。

雲林縣府計畫處長李明岳舉例，各局處舉辦記者會或活動減少一次性材料，例如氣球拱門改用綠色植栽，同時縣府主管會議推行素食餐，員工自備碗筷、減少使用免洗杯次數，另外推廣綠色餐廳和環保旅店。

新春團拜會上，縣府也邀請私廚「JFood」黃韋誌、藍帶甜點師林淑婷，藉好廚藝結合雲林優質食材，創造雲林味，象徵雲林多元發展的樣貌。（編輯：郭諭儒）1120130

#張麗善
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張麗善
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