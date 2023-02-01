中橫公路關原坍方搶修路段 恢復每天4時段管制放行

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公路總局第四區養護工程處1日表示，台8線117.4K關原大規模坍方災害搶修路段，因施工需要，目前管制區為114.6K合歡派出所前至120.6K金馬隧道，每日上午7時至8時放行、上午10時放行1次、中午12時至下午1時放行、下午3時放行1次，其餘時間封閉。（花蓮新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年2月1日

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）中橫公路台8線關原大規模坍方搶修路段，春節期間考量連假疏運，開放白天不管制通行，連假結束後，恢復每天4時段單向管制輪流放行。

公路總局第四區養護工程處今天發布訊息表示，台8線117.4k關原大規模坍方災害搶修路段，因搶修施工需要，目前管制區為台8線114.6k合歡派出所前至120.6k金馬隧道，每日上午7時至8時放行、上午10時放行1次、中午12時至下午1時放行、下午3時放行1次，其餘時間封閉。

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合歡派出所員警提醒，上午10時及下午3時只放行已經在管制區前停等的車龍，2側車龍通過後就會封路，繼續進行搶災工程，為因應車輛放行，大型吊車光是收放吊臂及支撐架時間就需耗時50分鐘，工人利用零碎時間搶修，呼籲民眾多加體諒。

另外，災害路段若遇強降雨、濃霧等不利監看邊坡，或持續落石有擴災疑慮，搶修團隊不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。（編輯：陳仁華）1120201