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侯友宜將列席行政院會 新北：盼支持交通建設

2023/2/1 20:00（2/1 20:21 更新）
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新內閣團隊2日將首次與六都首長召開院會，新北市新聞局1日表示，市府已接獲行政院開會通知單，市長侯友宜（前左）也親自與行政院副院長鄭文燦通過電話，會接受邀請參加院會。圖為侯友宜與市府團隊討論輿情。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月1日
新內閣團隊2日將首次與六都首長召開院會，新北市新聞局1日表示，市府已接獲行政院開會通知單，市長侯友宜（前左）也親自與行政院副院長鄭文燦通過電話，會接受邀請參加院會。圖為侯友宜與市府團隊討論輿情。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府新聞局長張愛晶表示，市長侯友宜已接獲邀請，2日將列席行政院院會。市府盼中央在軌道建設、都市更新、產業發展，能快速回應地方需求；交通建設給予更多經費與人力。

新內閣團隊首次與六都首長召開院會，新北市府新聞局長張愛晶今天傍晚表示，市府已接獲行政院開會通知單，市長侯友宜也親自與行政院副院長鄭文燦通上電話，接受邀請將列席2日的行政院院會。

張愛晶告訴中央社記者，尊重院會議程安排，侯友宜也會在會議內容適當時機，提出捷運軌道3環6線的發展，都市更新腳步、及新北6大產業，都需要中央快速回應並展現成效。

她說，新北期待新內閣在交通建設給予更多經費與人力，透過港口與機場的交通產業鏈，讓交通產業布局帶動經濟起飛，一起串起北台灣共好。侯友宜的這些想法，都會在適當的會議或其他場合向中央表達。

新聞局晚間發布侯友宜公開行程，明天上午9時30分前往參加行政院第3841次會議。張愛晶說，除了普發現金的議題，侯友宜認為，最重要的是市民與基層的經濟不斷提升，期待中央與新北並肩作戰。

侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，行政院已很久沒有找六都首長開行政院會，只有中央與地方合作，同心面對議題，國家的發展才能更好。

研究考核委員會副主委紀淑娟晚間表示，因侯友宜是受邀列席行政院會，一切遵照行政院議程安排，新北市並沒有提案。（編輯：方沛清）1120201

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