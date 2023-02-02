蔡其昌會勘台中港北堤 爭取設親子釣魚平台

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立法院副院長蔡其昌（前右2）2日邀集相關單位會勘台中港北堤，盼能在北堤海釣示範區，增設釣魚公園及親子釣魚平台，吸引更多親子群眾到訪。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位會勘台中港北堤，他表示，台中港北堤海釣示範區已經示範3年，成效良好，爭取增設釣魚公園及親子釣魚平台，吸引更多親子群眾到訪。

蔡其昌在爭取「台中港北堤示範區友善釣魚區域」成為全國第一個海釣示範區後，今天邀集交通部航政司、航港局中部航務中心、台中港務分公司及台中市議員施志昌、王立任及楊典忠等共同會勘，爭取增設釣魚公園暨親子平台，除吸引一般釣客前來，也能增加更多女性及親子群眾到訪。

蔡其昌在會勘過程中表示，台中港北堤海釣示範區已經示範3年，成效良好，獲得非常好的評價，享譽國內外，應該進一步發展成為海釣釣魚公園或釣魚園區，所以今天再度前來會勘。

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蔡其昌指出，期盼在不影響商港運作、安全無虞的情況下，請港務公司儘快執行增設計畫與相關工程，希望年底前能夠完工，藉由釣魚公園、親子平台的設立，促進親子互動與觀光娛樂的效益，也能推廣釣魚文化及海洋教育。

透過釣魚公園及親子平台的設立，蔡其昌強調，讓大家更加了解與珍惜台灣所擁有的豐沛漁業資源與海洋資源，而未來也能夠進一步增設公共服務及休憩娛樂的區域，將持續按部就班的推進，期盼讓北堤成為台灣最熱門的釣魚遊樂區。（編輯：謝雅竹）1120202