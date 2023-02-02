更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

蔡其昌會勘台中港北堤 爭取設親子釣魚平台

2023/2/2 13:31（2/2 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院副院長蔡其昌（前右2）2日邀集相關單位會勘台中港北堤，盼能在北堤海釣示範區，增設釣魚公園及親子釣魚平台，吸引更多親子群眾到訪。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月2日
立法院副院長蔡其昌（前右2）2日邀集相關單位會勘台中港北堤，盼能在北堤海釣示範區，增設釣魚公園及親子釣魚平台，吸引更多親子群眾到訪。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中2日電）立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位會勘台中港北堤，他表示，台中港北堤海釣示範區已經示範3年，成效良好，爭取增設釣魚公園及親子釣魚平台，吸引更多親子群眾到訪。

蔡其昌在爭取「台中港北堤示範區友善釣魚區域」成為全國第一個海釣示範區後，今天邀集交通部航政司、航港局中部航務中心、台中港務分公司及台中市議員施志昌、王立任及楊典忠等共同會勘，爭取增設釣魚公園暨親子平台，除吸引一般釣客前來，也能增加更多女性及親子群眾到訪。

蔡其昌在會勘過程中表示，台中港北堤海釣示範區已經示範3年，成效良好，獲得非常好的評價，享譽國內外，應該進一步發展成為海釣釣魚公園或釣魚園區，所以今天再度前來會勘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡其昌指出，期盼在不影響商港運作、安全無虞的情況下，請港務公司儘快執行增設計畫與相關工程，希望年底前能夠完工，藉由釣魚公園、親子平台的設立，促進親子互動與觀光娛樂的效益，也能推廣釣魚文化及海洋教育。

透過釣魚公園及親子平台的設立，蔡其昌強調，讓大家更加了解與珍惜台灣所擁有的豐沛漁業資源與海洋資源，而未來也能夠進一步增設公共服務及休憩娛樂的區域，將持續按部就班的推進，期盼讓北堤成為台灣最熱門的釣魚遊樂區。（編輯：謝雅竹）1120202

#蔡其昌
#台中港
#釣魚公園
蔡其昌
蔡其昌允做好後勤支援 助經典賽台灣隊搶進複賽蔡其昌小年夜參拜15間宮廟 盼台灣遠離疫情危害
施志昌
大甲8旬嬤斷炊 民代攜手廣明宮慈善會相助
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族