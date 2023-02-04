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高雄再生水引爭端 水利局：有助產業符合國際規範

2023/2/4 15:50（2/4 16:11 更新）
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高雄市政府水利局4日指出，產業發展考量環保法規、使用綠色能源等條件，用再生水才能符合國際規範，有助產業轉型，不能與缺水畫上等號。圖為高雄鳳山再生水廠。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月4日
高雄市政府水利局4日指出，產業發展考量環保法規、使用綠色能源等條件，用再生水才能符合國際規範，有助產業轉型，不能與缺水畫上等號。圖為高雄鳳山再生水廠。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月4日
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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄市議會今天上午為再生水廠預算起爭執，高市水利局指出，產業發展考量環保法規、使用綠色能源等條件，用再生水才能符合國際規範，有助產業轉型，不能與缺水畫上等號。

高雄市政府水利局透過新聞稿說明，因應極端氣候變遷，市府超前布署辦理水資源多元開發，以再生水計畫作為新興水源，將污水處理廠放流水回收再利用，將水資源永續利用，提供產業所需用水也能確保產業用水無虞，更是許多國際企業大廠水資源利用的指標趨勢，有利於城市環境永續發展。

水利局說明，目前南高雄已設置鳳山及臨海2座再生水廠，每日供應7.8萬噸再生水給臨海工業區。為因應未來北高雄產業進駐需求，預計橋頭再生水自民國115年起，可供應每日3萬噸再生水；楠梓再生水預計116年可開始供水，117年起每日可供應7萬噸，確保供產業再生水無虞。

水利局指出，再生水是提供產業用水，可針對台積電等產業需求客製化，有助於在高雄產業轉型、強化科技大廠招商條件；此外也讓高雄水資源運用更為多元，不會排擠民生用水、農業用水，同時穩定供應產業用水。再生水不能跟缺水畫等號，遺憾議員的質詢內容造成外界誤解。

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高雄市議會今天審議水利局雜項收入，國民黨團總召陳美雅關心高雄市缺水問題，指出市府編列大筆預算建設再生水廠，詢問水利局再生水廠效益、可供水時機、再生水廠落成前供水計畫，及未來枯水期再生水場是否能有效協助供水等。

民進黨籍的議長康裕成則在陳美雅質詢超時、被切斷麥克風聲音後，發言指出，再生水量可視為是城市進步指標之一，高雄生產很多再生水，不代表高雄市全面缺水，兩者不能畫上等號。（編輯：郭諭儒）1120204

#高雄市政府水利局
#高雄市
#陳美雅
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