金門反攻大陸秘密基地吸睛 縣府改善戰地遺跡景觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣金湖鎮金湖漁港內的小艇坑道為當年反攻大陸的秘密坑道，縣長陳福海（左）4日到場勘察，了解目前概況。中央社記者黃慧敏攝 112年2月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門縣金湖鎮漁村小艇坑道，是早年預備反攻大陸的秘密基地之一，連同周遭戰地遺跡，金門縣政府耗資近1.5億元打造景觀。金門縣長陳福海今天指示，後續維修管理更為重要。

陳福海在觀光處長張瑞心、金湖鎮長陳文顧和金門縣水產試驗所人員陪同下，到新湖漁港內的漁村小艇坑道外視察，隨後再到高洞、天空之城等軍事遺跡瞭解目前概況。

觀光處報告指出，料羅灣側翼有成功營區、中興堡、天空之城、高洞、漁村小艇坑道等戰地遺跡，為前總統蔣中正時代，「反攻大陸」國光計畫裡的秘密軍事設施；軍方撤出後，部分結合自然地形地貌，形成特殊的軍事景觀環境，近年躍升為金門熱門打卡熱點；但部分坑道淤積，環境髒亂，有待改善。

陳福海接受媒體聯訪表示，從成功坑道、中興堡、天空之城、高洞到漁村小艇坑道，形成帶狀景點，由縣府、民間和社區合作，一起述說軍管時期的金門故事，同步建構優質旅遊設施，並將後續管理維護列為首要之務。

陳福海指示，景點建設儘量保持原有的地形地貌，觀光處與財政處並思考工程完工後經營管理模式，例如由民間投資或標租方式，縣府和業界合作，共創雙贏，同時須建立使用者付費機制，讓金門的觀光景點可以長久。

觀光處簡報指出，相關計畫分4部分，第1部分為中興堡及天空之城的景觀工程，總經費新台幣2500萬元，已在年前完成營區環境整理並開放參觀；第2部分漁村小艇坑道，總經費為4700萬元，已發包，預計年底完工；第3部分成功坑道至中興堡旅遊路線，總經費2700萬元，現辦理設計單位遴選，預計113年底完成；第4部分是高洞點周邊環境營造工程，總經費4900萬元，預計113年底完成。（編輯：郭諭儒）1120204

金門縣長陳福海（右）和觀光處長張瑞心（左）4日勘察料羅灣海岸景點，在軍事景點「天空之城」處仔細觀看。中央社記者黃慧敏攝 112年2月4日

金門縣長陳福海（前右2）4日親自前往視察料羅灣側翼多處戰地遺跡景點，受訪時指出，從成功坑道、中興堡、天空之城、高洞到漁村小艇坑道形成帶狀景點，應由縣府、民間和社區合作，一起述說軍管時期的金門故事，同步建構優質旅遊設施，並將後續管理維護列為首要之務。中央社記者黃慧敏攝 112年2月4日