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台東元宵遶境 警方嚴密部署不容街頭暴力

2023/2/5 10:36（2/5 10:46 更新）
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因疫情停辦2年的台東「元宵節神明遶境祈福活動」恢復舉辦，5、6日在台東市區展開遶境，為避免廟會陣頭鬥毆、青少年聚眾及防範有心人士利用活動滋事，台東警分局事前宣導，部署警力防患未然。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月5日
因疫情停辦2年的台東「元宵節神明遶境祈福活動」恢復舉辦，5、6日在台東市區展開遶境，為避免廟會陣頭鬥毆、青少年聚眾及防範有心人士利用活動滋事，台東警分局事前宣導，部署警力防患未然。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月5日
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（中央社記者李先鳳台東縣5日電）因疫情停辦2年的台東「元宵節神明遶境祈福活動」恢復舉辦，今、明天在台東市區遶境，為避免廟會陣頭鬥毆、青少年聚眾及防範有心人士利用活動滋事，台東警分局嚴密部署。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的台東元宵神明遶境祈福活動今年恢復舉行，這項元宵節重頭戲之一的活動由台東市天后宮主辦，共51支隊伍報名參加。天后宮發言人林崑成表示，除了5、6日的遶境外，今天下午另在台東市南京路舉辦陣頭展演，將有10個陣頭演出。

針對廟會活動治安，台東縣警察局台東分局長李益杰日前召集幹部召開專案會議，強化「天后宮神明遶境祈福活動」的安全維護警衛部署，針對轄區易鬧事地段及路口實施管制，預防聚眾鬥毆等違法、脫序情事，遇有衝突事件發生將立即壓制與法辦，並報請台東地檢署檢察官於遶境活動時坐陣指揮。

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李益杰表示，元宵節陣頭遶境祈福活動為地方年度重要盛事，是敬神祈求庇佑美意，提醒民眾自律，切勿因一時衝動壞了一樁美事；且為提升台東民俗文化的品質，確保活動順利進行，警方將確實執行防制暴力行為，宣示對聚眾鬥毆零容忍。

台東地檢署也展現全力捍衛警察依法執行公權力的決心，不法之徒切莫利用此次遶境活動任意滋事，對於違法者必從嚴究辦，以維護法治社會秩序及懲治不法行為。（編輯：黃世雅）1120205

#李益杰
#台東縣
#天后宮
林崑成
台東元宵重頭戲 陣頭遶境、炸寒單如期舉行
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