嘉市警局供失智長輩指紋建檔 若走失可助順利返家

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嘉義市警察局日前至博仁老人養護中心為身心障礙長輩進行「自願同意」指紋建檔服務，盼若有走失時都能順利協助護送失智長輩返家與親人團聚。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）台灣失智症協會統計評估失智人口逐年成長，嘉義市警察局日前至博仁老人養護中心為身心障礙長輩進行「自願同意」指紋建檔服務，盼若有走失時都能順利協助護送失智長輩返家與親人團聚。

嘉義市警察局今天發布新聞稿指出，失智症患者常因記憶力喪失，一旦走失和失聯，即便被帶至各地警察機關，若身上未攜帶相關證件或手環等協助辨識身分的物品，警方也很難即時掌握其身分並聯繫家屬，最後常常只能安置在社福機構，市警局提供「自願同意」指紋建檔服務，就是為防止上述情形發生。

嘉義市警察局日前到博仁老人養護中心，就是採用攜帶式指紋活體掃描系統辦理指紋建檔，比起傳統油墨捺印建檔，以更簡單、清潔、效率的方式為民眾提供服務。

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警方指出，家中若有失智長輩或有走失之虞親人，家屬或監護人可以主動聯繫警察局或分局偵查隊申請自願指紋建檔，申請捺印者須檢附身心障礙證明、身分證明文件；各機構或團體如欲申請團體捺印，警局可派員到場提供服務，市警局官網也有線上預約功能，民眾可隨時上網預約。

另外，嘉義市衛生局也建置「守護嘉憶人」系統，透過平安符或十字架等形式的載具，提供失智長者佩戴，若有走失情事，家屬便可利用APP進行定位或發布協尋。（編輯：陳仁華）1120206