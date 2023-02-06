紫南宮補助就學 加碼擴至8鄉鎮估1萬生受惠

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竹山紫南宮長期資助竹山鎮、鹿谷鄉全部學童、經濟弱勢學童就學費用，112年起擴大包含名間鄉、集集鎮、水里鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉的國中、小學，南投縣長許淑華（前左2）6日參加紫南宮「吃丁酒」活動，並頒贈感謝狀。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）竹山紫南宮長期資助竹山鎮、鹿谷鄉全部學童就學費用，今年起擴大包含名間鄉、集集鎮、水里鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉的國中、小學，排除已受資助者，8鄉鎮受惠學生1萬人。

竹山紫南宮香火鼎盛，借、還發財金年度收入動輒新台幣數億元，因此長期資助竹山鎮、鹿谷鄉全部學童的書籍費、家長會費、團體保險費等代辦、代收費，去年補助經費約1500萬元，約6500多名學童受惠，協助家長減輕經濟壓力，讓學童安心就學。

南投縣政府教育處今天發布新聞稿表示，新年來臨紫南宮送上新春大禮，加碼放寬學生就學補助，今年開始補助範圍擴及周邊鄉鎮，包含名間鄉、集集鎮、水里鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉的國民中、小學，可依實際學生人數向紫南宮申請相關就學補助。

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教育處表示，其他鄉鎮未補助的學校，紫南宮也放寬由導師認定確實有需求的學童，讓更多南投在地學童獲得照顧，未來預估每年補助經費達3000萬元，受惠學童提高至1萬多人，今天適逢紫南宮辦理「吃丁酒」活動，南投縣長許淑華出席參加並頒贈感謝狀給紫南宮。

許淑華接受媒體聯訪表示，秉持「取之於民、用之於民」精神，感謝竹山紫南宮長期回饋鄉里，致力社會公益、補助學童就學費用，今年起擴大補助區域範圍，8個鄉鎮預計受惠學生可達1萬人，善舉讓南投學童無後顧之憂學習，發揮穩定社會的力量。（編輯：謝雅竹）1120206