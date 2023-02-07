新莊「EyE在中港」睛彩光雕 2/10起展昆蟲燈飾

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市新莊中港大排河廊從10日起推出「EyE在中港」睛彩光雕展，今年以河川生態復育為主題，將展示各種可愛昆蟲和動物燈飾，推出新莊年度光雕盛會。

新北市水利局今天發布新聞稿表示，新莊中港大排河廊近年來都會在西洋情人節前推出光雕展，今年將從2月10日到3月26日，推出「EyE在中港」睛彩光雕展，10日當晚6時舉辦啟用點燈儀式時，現場將有精彩小丑雜耍演出、互動，並送主題造型氣球。

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水利局表示，新莊中港大排光雕展今年以河川生態復育為主題，利用投影、燈光特效、藝術裝置展開與生態間的對話。除了有各種可愛昆蟲和動物燈飾，還有浪漫紫色燈海河岸步道，一旁行道樹也都披上粉紫色燈飾。

水利局表示，展區規模由新莊區中港大排自立廣場延伸至中原路彩虹廣場周邊，打造大型派對動物趴裝置藝術，包括毛蟹、蜻蜓、青蛙及翠鳥等河川常見的生物，不只在白天能到此遊玩打卡，晚上結合炫麗燈光特效及投影，讓大家享受不一樣的光雕展演。（編輯：李錫璋）1120207