高雄水情燈號轉綠燈 停止北援台南

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄水情燈號今天轉為綠燈，台灣自來水公司第七區管理處表示，已停止北援台南，並將提升鳳山水庫蓄水容量80萬立方公尺，另還有11口抗旱井2月底完成，可供水約4.7萬噸。

根據水利署南區水資源局資料顯示，截至下午3時，高雄市民生用水主要水源的高屏溪攔河堰，河川流量僅剩8.9cms，遠低於去年同期的29.5cms。水利署今天將高雄市水情燈號由代表「水情正常」的藍燈，調整為代表「水情提醒」的綠燈。

台灣自來水公司第七區管理處副處長徐志宏對中央社記者表示，此前高雄市每日北送10萬噸水給台南，不過近日已停供。此外，鳳山水庫水位原本為44.5公尺，將再提高1.5公尺，預計可增加庫容量80萬立方公尺，預計3月中旬完成。

高雄市每日用水量約120萬噸至130萬噸，徐志宏說，除了2月底可完成的11口抗旱水井外，還有伏流水、地下水等備援水源，可挹注民生用水，滿足需求。

高雄市水利局專門委員黃柏棻今天接受中央社訪問表示，高雄目前取供水仍正常，今年新鑿的11口抗旱水井，預計月底可全數完工，屆時每日可提供約4.7萬噸水給水公司調配使用。

水利署近日也數次在曾文水庫、甲仙堰及旗山等地區進行人工增雨作業，希望能增加集水區降雨量，為台南及高雄地區爭取多一點水資源。（編輯：郭諭儒）1120207