雲林斗南鎮逾1萬公噸垃圾 預定5月清空

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣環保局為解決垃圾問題，向中央爭取經費採購「全移動式垃圾機械分選系統」設備，目前進駐斗南鎮垃圾掩埋場清理上萬噸垃圾，預定5月清空，未來設備將移動至其他鄉鎮處理囤積垃圾。

雲林縣環保局長張喬維接受中央社記者電訪時說，雲林縣家戶垃圾目前仍仰賴外縣市協助處理，雖然春節期間縣內垃圾未爆發危機，可是處理量能相當吃緊。根據統計，截至今日縣內堆置逾6萬餘噸的未打包垃圾，其中以虎尾鎮、斗南鎮和西螺鎮為前3名。

為解決垃圾問題，環保局去年向中央爭取經費採購「全移動式垃圾機械分選系統」設備。

張喬維指出，「全移動式垃圾機械分選系統」設備每天可處理150公噸家戶垃圾，經開袋、篩分有機物、金屬、雜質等程序後，約可產生100噸的固體再生燃料（SRF）原料，並依照使用端的需求，再製成品質更高的產品。

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張喬維表示，「全移動式垃圾機械分選系統」設備現階段處理囤積的舊垃圾，由於斗南鎮垃圾掩埋場總量超過1萬公噸，掩埋場已達飽和，因此設備日前進駐處理，增加掩埋場的空間。

雲林縣環保局先處理斗南鎮掩埋場的垃圾問題，預定5月清空，未來「全移動式垃圾機械分選系統」設備將移動到縣內各垃圾掩埋場，解決其他鄉鎮市垃圾堆積的風險與壓力。（編輯：謝雅竹）1120207