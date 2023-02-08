竹縣身障機構攜手世界麵包冠軍 培養學員烘焙專長

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新竹縣身心障礙福利機構香園烘焙坊8日舉辦「總柿有你」歐式麵包發表會，透過與曾獲世界麵包冠軍的吳武憲（右3）合作，讓學員學得烘焙手藝、培養一技之長，未來也將協助學員找工作、回歸社會。中央社記者郭宣彣攝 112年2月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣身心障礙福利機構香園烘焙坊今天表示，透過與曾獲世界麵包冠軍的吳武憲合作，讓學員學得烘焙手藝培養一技之長，未來將協助學員找工作、回歸社會，也能有穩定收入。

香園紀念教養院香園烘焙坊今天舉辦「總柿有你」歐式麵包發表會，吳武憲向中央社記者說，麵包由他設計，內餡以新埔鎮柿餅與北埔鄉桶柑餅為食材所做，並以天然發酵法取代酵母，用養生麵包吸引民眾，食物好吃顧客就會回流，盼創造穩定客源。

吳武憲表示，他不斷讓學員重複練習每一個烘焙步驟，雖然學員在學習過程需比一般人付出更多時間，但學習後也有一定的烘焙水準，能達到他對品質的要求。

香園紀念教養院督導何秋月說，烘焙過程每一個步驟，包含麵粉、奶油等食材重量與比例都需精準，起初學員無數字觀念，但在訓練後能掌握食材條配比例等，進步很多。

院長黃慧玉表示，烘焙坊持續將商品優化，也讓身障者能學習一技之長，而身障者不是只能被照顧，也能藉由手藝、專長展現生命價值，更可創造經濟收入照顧家人。（編輯：方沛清）1120208