風沙堵塞竹仁停車場積水 竹北市公所已修繕

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竹北市立竹仁停車場日前在3樓的停車空間發生積水情形，竹北市公所9日指出，主因是在4樓接3樓外車道截水溝受風沙堵塞影響，造成排水不良，狀況已排除，後續進行洩水坡度評估調整。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月9日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）竹北市立竹仁停車場日前在3樓的停車空間發生積水情形，竹北市公所今天說，主因是在3樓外車道截水溝受風沙堵塞影響造成排水不良，狀況已排除，後續進行洩水坡度評估調整。

竹北市公所今天提供訊息表示，竹仁停車場3樓停車空間6日發生多處積水，主因是在4樓接3樓外車道截水溝受風沙堵塞影響，造成雨水無法正常宣洩導致積水。

竹北市公所指出，事發當天已立即派員清理，以確保駕駛人行車安全，排除積水狀況，今天再由水電廠商進行排水管溝清通，確保排水溝暢通。

竹北市公所表示，為避免類似狀況再發生，已委請業者對於洩水坡度進行評估，釐清是否有需要進行施工修繕等作業。

新竹縣政府官網資料指出，竹仁立體停車場由縣府和公所共同出地合建2年前完工，為地上3層的停車場共有233個汽車車格、126個機車格。（編輯：卞金峰）1120209