家扶助學紅包 花蓮近5成缺口義賣募愛心

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花蓮家扶中心表示，近年物價頻頻喊漲，籌募扶助兒少的獎助學金也顯得困難，面臨開學日，目前助學紅包仍有近5成的缺口，希望各界愛心響應義賣活動，支持弱勢孩子學習所需資源。（花蓮家扶中心提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月12日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）國中、小、高中明天開學，貧困家庭沉重的經濟壓力，更煩惱孩子學習階段所需。家扶基金會花蓮中心助學紅包仍有近5成的缺口，舉辦「幸福兔gather」義賣活動，盼大眾愛心響應。

花蓮家扶中心主任施政延表示，花蓮家扶在地深耕57年，現扶助3209名兒少，由於扶助家庭月收入約有59.27%未達新台幣2萬5000元，即使每天省吃儉用，還是很難滿足孩子在教育和學習所需。

特別是近年物價頻頻喊漲，籌募扶助兒少的獎助學金也顯得困難，面臨開學日，中心需要1290份共1016萬元助學紅包，但仍有701份、553萬近5成的缺口，希望社會大眾響應，支持弱勢孩子學習所需資源。

家扶基金會調查顯示，弱勢兒少在學習路上深受資源不足的影響，近7成孩子自覺學習需要幫助，逾5成對學習資源深感不足。特別是在花蓮地區，地廣人稀的特性讓資源分布相對不均，許多孩子為了要分擔家裡經濟、減少開支，放棄夢想提早出社會養家，獎助學金就成了支持孩子繼續往目標邁進的動力，促進弱勢兒少教育脫貧的重要基石。

今年高三的豪豪和弟弟、媽媽相依為命，雖然母親為了生計一人身兼多職，但仍難以維持生活基本所需，上進的豪豪為了分擔家庭經濟，假日會特地返家陪媽媽上工，自己再利用零碎的時間練習專業科目，期待自己有朝一日能成為電機工程師。

今年，豪豪透過特殊管道選擇成功錄取國立大學理想科系，但需要一份紅包的支持，幫助他往夢想繼續前進。

花蓮家扶中心於花蓮遠百、新城家樂福、玉里橋頭臭豆腐旁、吉安服務處、鳳林服務處等舉辦義賣活動，家扶所陪伴的孩子也會一起來擺攤，透過協助義賣的過程，回饋大眾對於助學的支持。（編輯：黃世雅）1120212