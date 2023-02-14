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基隆整頓違規鷹架廣告 立即危險破壞市容優先

2023/2/14 15:08（2/14 15:31 更新）
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基隆市長謝國樑（左）與都市發展處長謝孝昆（右）14日出席市務會議後記者會，說明推動市容整潔短期、中期策略。中央社記者王朝鈺攝 112年2月14日
基隆市長謝國樑（左）與都市發展處長謝孝昆（右）14日出席市務會議後記者會，說明推動市容整潔短期、中期策略。中央社記者王朝鈺攝 112年2月14日
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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市長謝國樑今天說明推動市容整潔短期、中期策略，短期清查違規掛在竹架、鷹架廣告，將以「有立即危險性」和「最破壞市容」列為優先改善。

謝國樑在市務會議後記者會表示，基隆是國際郵輪港口城市，市府未來會全力爭取更多觀光客造訪，城市硬體建物在前基隆市長林右昌任內已有改變，但市容整潔仍有許多工作要做，市府將分為短期和中期策略循序推動。

謝國樑說，許多建物任意架設鷹架、木架掛上廣告，破壞市容觀瞻雜亂不堪，短期策略會先宣導針對違規樹立的廣告，通知業主自行處理，而騎樓等公共空間堆放雜物，也會與區公所逐步改善，讓城市變得整潔，市民居住更舒適、安心。

此外，謝國樑表示，去年底選舉過程中，大家看到很多違法搭建的廣告，他當時身為市長候選人感受在心；市府已開始通知幾名2024選舉有意參選的人選，告知接下來對於廣告物會有較多的管控，希望他們能依法規妥善設置廣告物。

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都市發展處長謝孝昆說明，市容整潔短期策略先清查違規竹架、鷹架樹立廣告及大型廣告招牌，並發文通知所有權人限期拆除，未拆除者先依建築法規定裁處，並強制拆除，收取執行費用。

謝孝昆表示，中期策略則結合相關公會、團體，舉辦招牌廣告和樹立廣告申請法令、程序及應注意事項等教育訓練，並於市府網站設立專區，公告相關法令資訊，建立市民基礎法制觀念。（編輯：唐聲揚）1120214

#謝國樑
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謝國樑
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