高雄2至4月演唱會多 農業局盼吸引人潮到農村遊

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高雄2月至4月共有21場大型演唱會，高雄市農業局15日表示，憑演唱會票根參加高雄「田園饗宴」農村旅遊活動將送限定禮物，盼演唱會經濟也帶動農村觀光。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄2月至4月共有21場大型演唱會，預估吸引逾43萬歌迷參加。高市農業局今天表示，憑演唱會票根，參加高雄「田園饗宴」農村旅遊活動，將送限定禮物，盼演唱會經濟也帶動農村觀光。

高市農業局舉辦的「2023高雄田園饗宴」活動也自2月起開跑，到4月止共有4場農村旅遊行程，邀民眾走進農村，走入農民日常，並享用充滿地方風土餐點。

農業局今天新聞稿表示，高雄2月至4月共有21場大型演唱會，預估共吸引逾43萬歌迷參加，田園饗宴活動也共襄盛舉，凡2至4月參與高雄大型演唱會者，參加田園饗宴活動當日持票根至現場，即可獲得限定小禮物。

田園饗宴活動首發場2月19日在六龜區舉行，邀民眾前往六龜採摘小蕃茄、木瓜，並利用採摘的小蕃茄製作和菓子甜品。第2場3月4日舉辦「很忙的田間．尋嚐內門春之味」企劃，邀民眾到內門區堆土窯、設計專屬火鶴花花束。

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第3場於3月26日到美濃、旗山區，摘採口感清甜、富含營養的四季豆，品嚐生食級牛奶水果玉米，並前往「香蕉故鄉」旗山，走訪百年糖廠文化等。最後4月8、9日在那瑪夏區舉辦露營、夜賞螢火蟲活動，帶領民眾親近山林。

農業局表示，今年高雄田園饗宴活動，配合節氣帶領民眾前往不同區域體驗在地農產與風貌，希望透過近距離接觸農產，讓民眾更認識土地及在地食材。2至4月適逢許多演唱會舉辦，也盼藉此吸引人潮駐足高雄，前往農村深度遊。（編輯：黃世雅）1120215