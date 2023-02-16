更多編輯台推薦新聞：
刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
NCC：台馬海纜遭中國漁船勾斷 年底將備援達平時通訊水準
首頁 / 地方

屏東縣府率團赴泰國參加旅展 搶攻國際觀光客

2023/2/16 17:12（2/16 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府表示，16日至19日在泰國曼谷舉行的國際旅展，聚集各國展攤，隨著COVID-19疫情政策鬆綁，民眾報復性出國旅遊，屏東縣府也看準時機及商機，派員前往參加，推廣屏東多元文化特色。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月16日
屏東縣政府表示，16日至19日在泰國曼谷舉行的國際旅展，聚集各國展攤，隨著COVID-19疫情政策鬆綁，民眾報復性出國旅遊，屏東縣府也看準時機及商機，派員前往參加，推廣屏東多元文化特色。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）邊境解封，屏東縣政府交通旅遊處率屏東各觀光相關協會、聯盟赴泰國曼谷，參加今天起一連舉行4天的國際旅展，搶攻市場，推廣多元文化特色，吸引更多泰國民眾至屏東旅遊。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，16日至19日在泰國曼谷舉行的國際旅展，聚集各國展攤，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情政策鬆綁，民眾報復性出國旅遊，屏東縣府看準時機及商機，派員前往參加。

屏東縣府人員指出，三年一科的屏東迎王活動即將在2024年10月登場，百年歷史加上祭典規模壯觀，國際媒體紛紛爭相報導，透過繞境、法會、送王燒船等儀式，有祈福、消災、解厄之意，是篤信廟宇宗教的泰國民眾，不可錯過的屏東迎王平安祭典之旅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東縣交通旅遊處表示，屏東33個鄉鎮各有特色的人文風情，延伸不同風味在地小吃，多元族群的原民部落、六堆客家歷史，及近年新亮點勝利星村與屏菸1936文化基地，保留歷史紋理，結合藝術新意，都會是泰國民眾喜好的旅遊元素。

另外，縣府透過旅展到泰國交流互動，促進台泰雙方情誼，邀請更多網紅部落客及媒體前來踩線，帶領泰國民眾進而了解認識屏東，以屏東為旅遊首選，體驗沉醉屏東的迷人風光。（編輯：卞金峰）1120216

#屏東縣
#泰國
#屏東縣府
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族