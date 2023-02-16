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NCC：台馬海纜遭中國漁船勾斷 年底將備援達平時通訊水準
首頁 / 地方

國道客運9026路線 假日調整進南港轉運站

2023/2/16 18:16
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆通勤族近日抱怨，尖峰時段搭國道客運9026路線大排長龍，有時等逾1小時還無法上車，經開會研商後，自19日起，9026路線假日調整為全數停靠南港轉運站，以滿足市民需求。

福和及皇家客運1月20日起接手營運9026路線，並區分9026和9026A路線，9026路線經國道下汐止，汐止並新增4站但不進南港轉運站，只到南港展覽館，而9026A路線經國道，但不下汐止到南港轉運站。

基隆市政府陸續接獲民眾反映9026A路線上、下午尖峰時段常上不了車，及假日進入南港轉運站轉乘的需求，市府昨天邀集台北市區監理所及業者研議改善措施。

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基隆市政府交通處今天透過新聞稿指出，業者於會中承諾針對上午尖峰時刻上不了車問題，將依現場排隊情形機動性增開班車，另規劃9026A路線下午尖峰時段從南港轉運站端發車往基隆末班車，由原先下午5時至晚間8時，延後1小時至晚間9時，經公路總局同意，自即日起實施。

此外，交通處指出，9026路線原本全數不進南港轉運站，自19日起，假日調整為全數進入南港轉運站停靠，可滿足民眾假日於南港轉運站轉乘台鐵、高鐵及捷運需求。（編輯：方沛清）1120216

#南港
#9026路線
#基隆市政府交通處
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