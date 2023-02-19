更多編輯台推薦新聞：
媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華
文化

媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉市調降公立幼兒園師生比 提升教學品質

2023/2/19 11:33（2/19 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市政府自112學年度起公立幼兒園新招生班級降低師生比，幼幼班師生比為1比6，小班師生比為1比12，並逐年調降，提升幼兒園教學品質。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月19日
嘉義市政府自112學年度起公立幼兒園新招生班級降低師生比，幼幼班師生比為1比6，小班師生比為1比12，並逐年調降，提升幼兒園教學品質。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市政府自112學年度起公立幼兒園新招生班級降低師生比，幼幼班師生比為1比6，小班師生比為1比12，並逐年調降，提升幼兒園教學品質，讓幼兒有更好的學習環境。

嘉義市政府教育處長林立生今天告訴中央社記者，依現行幼兒教育及照顧法規定，招收2歲以上、未滿3歲幼兒班級，每班招收幼兒8人以下，應置教保服務人員1人；9人以上者，應置教保服務人員2人。

林立生指出，若招收3歲以上、入國小前幼兒班級，每班招收幼兒15人以下者，應置教保服務人員1人；16人以上，應置教保服務人員2人。就是現行的幼幼班師生比為1比8，小班、中班及大班師生比為1比15。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市公幼率先調降師生比，從112學年度起新招生的幼幼班，每班招收幼兒6人以下，置教保服務人員1人；7人以上，置教保服務人員2人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃敏惠指出，新招生的小班每班招收幼兒12人以下，置教保服務人員1人；13人以上，置教保服務人員2人。也就是幼幼班的師生比調降至1比6，小班的師生比調降為1比12，提升嘉義市幼教教保品質。

林立生表示，嘉義市雖然從112學年度起開始調降公幼新招生班級的師生比，但為了保障目前就讀幼兒的權利，其他班級仍依目前幼照法的規定配置教保服務人員，後續也將會逐年調降師生比，優化整體幼教環境。（編輯：謝雅竹）1120219

#林立生
#黃敏惠
#嘉義市
林立生
嘉市全額補助國中小教科書 減輕家長負擔嘉義市空氣品質亮紅燈 籲民眾避免外出
黃敏惠
嘉義調整減壓供水 市府籲民眾節約用水共同抗旱鬱金香搭起台日情誼 嘉市童寒假學栽種促交流
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族