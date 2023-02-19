嘉市調降公立幼兒園師生比 提升教學品質

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嘉義市政府自112學年度起公立幼兒園新招生班級降低師生比，幼幼班師生比為1比6，小班師生比為1比12，並逐年調降，提升幼兒園教學品質。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月19日

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市政府自112學年度起公立幼兒園新招生班級降低師生比，幼幼班師生比為1比6，小班師生比為1比12，並逐年調降，提升幼兒園教學品質，讓幼兒有更好的學習環境。

嘉義市政府教育處長林立生今天告訴中央社記者，依現行幼兒教育及照顧法規定，招收2歲以上、未滿3歲幼兒班級，每班招收幼兒8人以下，應置教保服務人員1人；9人以上者，應置教保服務人員2人。

林立生指出，若招收3歲以上、入國小前幼兒班級，每班招收幼兒15人以下者，應置教保服務人員1人；16人以上，應置教保服務人員2人。就是現行的幼幼班師生比為1比8，小班、中班及大班師生比為1比15。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市公幼率先調降師生比，從112學年度起新招生的幼幼班，每班招收幼兒6人以下，置教保服務人員1人；7人以上，置教保服務人員2人。

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黃敏惠指出，新招生的小班每班招收幼兒12人以下，置教保服務人員1人；13人以上，置教保服務人員2人。也就是幼幼班的師生比調降至1比6，小班的師生比調降為1比12，提升嘉義市幼教教保品質。

林立生表示，嘉義市雖然從112學年度起開始調降公幼新招生班級的師生比，但為了保障目前就讀幼兒的權利，其他班級仍依目前幼照法的規定配置教保服務人員，後續也將會逐年調降師生比，優化整體幼教環境。（編輯：謝雅竹）1120219