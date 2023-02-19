桃園區土地公廟全台密度最高 張善政祭祀盼庇祐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市長張善政今天出席土地公文化館6週年館慶活動，以客製化乞龜麵包祭祀祈求順遂，他說，桃園區土地公廟是全台密度最高的地方，土地公是鄉親保護神也是對土地的感恩敬仰。

張善政接受媒體聯訪時表示，桃園有個非常重要的鄉土文化，就是土地公文化，全桃園約有2800座土地公廟，桃園區的250座土地公廟是全台土地公廟密度最高的地方，土地公廟代表鄉親對土地崇拜，和期待土地公對民眾庇佑，從農業時代到工業時代，土地公都扮演非常重要角色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主辦單位桃園市文化基金會執行長邱正生說，土地公文化館是全國首座以土地公民俗信仰為特色展覽館，運用多媒體與多樣化互動方式，讓民眾在遊戲中認識土地公，同時安排RPG實境體驗遊戲、親子嬉遊闖關活動，不僅能逛展覽還能學知識，讓民眾認識土地公文化達到全民共學意義。

桃園市文化基金會表示，國曆2月21日、農曆2月2日是土地公的「頭牙」大日，也是桃園市土地公文化館6週年館慶，館方今天特別邀請蘋果劇團與聲五洲掌中劇團客製化土地公文化故事與民眾做互動，不僅趣味橫生，更希望藉由歌聲與戲劇展演方式，讓美好而富有溫度的文化能永續傳承。（編輯：方沛清）1120219