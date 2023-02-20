北市衛生局長出爐 台大醫師陳彥元接任

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）台北市政府今天指出，將由台大醫師陳彥元接任衛生局長。陳彥元畢業於台大醫學系，擁有公共衛生碩士、生命倫理學系博士等學歷。

北市府晚間發布新聞稿表示，衛生局長將由陳彥元接任。陳彥元是凱斯西儲大學生命倫理學系博士，美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院公共衛生碩士，國立台灣大學醫學院醫學系醫學士。

陳彥元現職，分別為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所教授，以及台大醫學院附設醫院教學部主治醫師。

北市府指出，陳彥元曾任台大醫學院共同教育暨教師培訓中心共同教育組組長、台北市醫師公會執行長、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所副教授、台大醫學院醫學系社會醫學科助理教授。

北市府表示，陳彥元研究領域為急重症醫療倫理、媒體與醫療、學習科學，並多次獲得學術獎項肯定。

北市府指出，希望借重陳彥元的長才，做好「健康預防」與「延緩老化」及「智慧醫療」等規劃，以及長照工作；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及後續也是工作重點。（編輯：戴光育）1120220