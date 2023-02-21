守護職業災害勞工 台大雲林分院一條龍服務

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）台大醫院雲林分院今年通過勞動部認可成為職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構，今天舉行揭牌典禮，為受災勞工提供醫療、復健、工作能力評估、復工計畫和補助諮詢等一條龍服務。

根據職業安全衛生署統計，110年職業災害勞工失能傷害次數約1萬3448次，另計勞動部「110年職業災害失能勞工就業關懷調查統計」，僅約21%的職災勞工接受復健療程後，原有工作技能未受影響。

台大醫院雲林分院從民國106年成立工作強化中心，到去年12月止收案129名，成功復工110名，醫院遂整合復健與職業醫學團隊，以個案為中心的管理關懷模式，提供職災勞工全面性及個人專屬化的職能復健服務，今年獲得勞動部認可成為職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構。

勞動部職安署副署長李柏昌、台大醫院雲林分院長馬惠明、雲林縣副縣長謝淑亞及台塑關係企業麥寮廠區醫務室醫師林旭華等人共同揭牌。

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台大醫院雲林分院環境及職業醫學部主任李念偉指出，從事建築業的林姓工人某日不慎從2米高鷹架墜落，診斷左腳骨折、右手骨折及腦震盪，在職業傷病診治整合服務中心協助下，成功向勞保局申請職業傷病給付及醫療給付，同時職能治療師設計個別化的工作強化訓練，現在順利重返職場。

馬惠明強調，為妥善照護雲嘉地區職業災害勞工並減少其跨區就醫困擾，醫院職業醫學科專科醫師與跨專科照護團隊，已建立職災預防、保護到重建的整合模式，提供職業傷病的預防、診斷、治療、復工及勞工保險權益諮詢等一條龍服務，以利早日返回職場，創造勞資雙贏。（編輯：謝雅竹）1120221