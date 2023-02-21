宜蘭壯圍農田尖尾鴨暴斃 縣府懷疑中毒

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宜蘭縣壯圍國中後方一處尚未插秧的水稻田，近日被發現有尖尾鴨暴斃，縣府相關單位21日派員到場了解情形，並撈起14隻死亡尖尾鴨和3隻瀕死尖尾鴨，目前初步排除禽流感可能性，另因現場發現不明稻穀，也不排除中毒，已採樣送驗。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月21日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）宜蘭縣壯圍鄉吉祥村一處稻田近日被發現有尖尾鴨暴斃，經縣府派員到場採樣，經快篩呈現陰性，初步排除禽流感可能性，另由於現場發現不明稻穀，也不排除中毒，已採樣送驗。

壯圍國中後方一處尚未插秧的水稻田，近日被發現有尖尾鴨暴斃，宜蘭縣政府農業處畜產科、農業產銷科和宜蘭縣動植物防疫所，今天派員到場瞭解情形，並撈起14隻死亡尖尾鴨和3隻瀕死尖尾鴨。

畜產科長余瑋翎向中央社記者表示，這處農田北側岸上有一區堆放稻穀，因農田尚未插秧，縣府擔心有人刻意毒殺尖尾鴨，由於地主並未在場，無法得知稻穀用途，採樣後已立即清除，將送驗確認是否有毒物反應。

余瑋翎指出，經快篩後，禽流感呈現陰性，感染禽流感可能性雖相對較低，但為保險起見，動植物防疫所已解剖尖尾鴨屍體，將部分樣本送至農委會家畜衛生試驗所，進一步確認是否有禽流感病毒。

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此外，縣府農業處表示，若經查證，確認是人為蓄意毒殺尖尾鴨，將依違反野生動物保育法第49條規定，使用毒物獵捕一般類野生動物，處新台幣6萬元以上、30萬以下罰鍰。

根據台灣國家公園生物多樣性資料庫資料，尖尾鴨是冬候鳥常成群活動，善於飛行，飛行時頸腳伸直，常棲息於湖泊草澤河口草原與農耕地帶，大多築巢於地面，也有築巢於樹洞中，雛鳥為早熟性，主要食物為水生動、植物，海拔分布於0至50公尺。（編輯：方沛清）1120221