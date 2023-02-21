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桃園鐵路地下化3站都市計畫通過 盼118年通車

2023/2/21 17:56
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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）內政部都市計畫委員會今天審議通過桃園鐵路地下化桃園、內壢與中壢車站站區都市計畫變更案，桃園市政府期望擴大鐵路地下化效益，引導沿線土地發展，也期盼3站民國118年通車。

桃市府都市發展局下午發布新聞稿表示，配合鐵路地下化，沿線工程用地變更已於110年發布實施並設計，3站都市計畫變更案通過後，可讓3個既有車站站區範圍更完整，且變更為高強度多元化使用車站專用區，由交通部鐵道局及台灣鐵路管理局分別改建為具地標性門戶意象車站及多功能開發大樓。

都發局說，為加速各站設計開發，市府2月改採都市設計及交通影響評估聯席審查方式進行，大幅增加行政效率，也同步盤點車站周邊資源及現況，整合車站設計與交通網路，擴大鐵路地下化效益，完成都市縫合、打通道路瓶頸及建構人本步行環境城市。

都發局表示，後續將繼續爭取完成桃園、內壢站區周邊閒置或低度利用土地檢討變更，展開中壢車站都市更新，創造車站周邊再生動能。

桃市府捷運工程局說，相關工程由鐵道局辦理，鐵路地下化8站都市計畫和路線已定線完成，後續視交通部能否加速完成各站設計、發包作業，讓鐵路地下化在118年達到桃園、內壢及中壢站通車，119年全線通車。（編輯：李明宗）1120221

#交通部鐵道局
#都發局
#桃園鐵路
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