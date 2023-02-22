台東成功Lima島嶼海洋點燈 串聯228連假系列活動

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（中央社記者李先鳳台東縣22日電）台東成功鎮立圖書館前公園，居高臨下眺望太平洋視野佳，東海岸美景盡收眼底。東管處以在地藝術家創作「Lima島嶼海洋」為題，23日舉辦點燈儀式，為228連假系列活動揭開序幕。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處發布訊息指出，來自花蓮縣豐濱鄉新社部落藝術家杜瓦克與陳淑燕共同創作的裝置藝術作品「島嶼海洋海浪」，民國110年曾在「新竹光臨藝術燈節」展出，創作材料幾乎都是東海岸的漂流木，或是山上的竹子，以海洋為主要思維創作的核心，呈現出的作品，充滿著自然生命的力量深受好評。

在東管處的支持下，這「島嶼海洋海浪」裝置藝術作品，經過重新整理後，落腳在台東縣成功鎮鎮立圖書館前草地公園上，讓藝術品永續展出。夜幕低垂時，配合柔和燈光的照射更加璀燦亮麗。

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新社部落噶瑪蘭族人杜瓦克與陳淑燕共同創作的裝置藝術作品，使用噶瑪蘭族Sanku竹藤編魚筌、樹皮布、草木染、手造紙等古老手藝以及在地素材，有如海浪、島嶼的造型，還有立起的航行竹帆，與作品幻化成一片汪洋，在黑夜裡散發溫暖黃、藍光芒。

為了打響知名度，讓更多人認識藝術作品，東管處自2月23日至28日起一連6天舉辦「Lima島嶼海洋」系列活動，以「Lima島嶼海洋點燈」、「成功人事市集」、「樂團表演活動」、「達人帶路電輔車之旅」，串聯228連假旅遊潮，邀約民眾到東海岸體驗自然與藝術之美。（編輯：謝雅竹）1120222