台鐵高雄機廠都計案 市府提修正方案保留鐵道紋理

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台鐵高雄機廠遷建屏東潮州基地，對於現址都市計畫變更，各界有不同聲音，高雄市政府22日公布新修正方案，由副市長林欽榮出面說明。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）台鐵高雄機廠遷建屏東潮州基地，對於現址都市計畫變更，各界有不同聲音，市府今天公布新的修正方案，包括將保留廠區既有鐵道紋理、樹木、調整道路路型等，預計3月辦理2次公開展覽。

高雄市政府今天舉辦記者會，由副市長林欽榮宣布這項都市計畫變更修正方案。林欽榮說，修正內容為保留廠區既有鐵道紋理，取消1處南北向道路，保留整棟原廠區內的貨車工廠及移車台場域，並調整輜汽路通往凱旋路的道路路型。

林欽榮並指出，廠區內樹木經工務局養工處調查，主要樹種為雨豆樹、榕樹、樟樹及印度紫檀等，農業局去年12月提報樹保會審議通過，優先指定18株特定紀念樹木，後續有15株待提會審議。道路規畫也將微調避開紀念樹木位置。

都發局報告表示，未來也將增設停車場，滿足周邊社區停車需求。此外，藉由輜汽路向西連通至凱旋路、公正路向北連通至武昌路，適度紓解周邊道路交通負荷；也將透過排水設施施作，一併解決周邊武慶路、瑞北路一帶淹水問題。

都發局表示，台鐵高雄機廠修正方案，明天將提高雄市都委會報告確認，後續台鐵局修正都市計畫變更書圖後，預計3月將再依法辦理第2次公開展覽，期間各方意見仍可在高雄市都委會平台討論。

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台鐵高雄機廠位處鳳山、前鎮、苓雅三區交界處，占地約31公頃，原為南台灣最大鐵路客貨車廂維修工廠，因鐵路地下化及臨港線停駛，行政院民國102年核定整廠遷建至屏東潮州，並已於110年10月完成遷建。

台鐵高雄機廠遷移後，原址進行都市計畫變更開發，但不少文史團體、護樹團體都有不同意見，例如希望完整保留廠內貨車工廠、鐵道紋理及老樹等。市府因此市府後續再召開3場座談會，聽取各方意見後，做出新的修正方案。（編輯：黃世雅）1120222