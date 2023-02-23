高雄港旅運中心海岸步道 限定時段開放體驗觀景

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高雄港旅運中心3月將啟用，台灣港務公司高雄港務分公司23日指出，3月6日、9日兩天將限定時段開放民眾體驗3樓海岸步道，民眾可觀賞國際郵輪靠泊高雄港的獨特美景。（高雄港務分公司提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月23日

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）邊境開放，高雄港旅運中心3月6日將啟用，當天就會有大型郵輪靠泊，迎接600名外籍旅客；另在9日也有郵輪停泊。高雄港今天宣布，這兩天將開放民眾快閃體驗3樓海岸步道。

台灣港務公司高雄港務分公司新聞稿指出，3月6日、9日中午12時和下午4時開放民眾體驗海岸步道，民眾可在步道上觀賞豪華國際郵輪靠泊高雄港的獨特美景。

高港表示，3月6日會有巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」，9日則是馬紹爾群島籍「諾蒂卡號」郵輪，分別迎接600、650名旅客。快閃活動可讓民眾一睹郵輪風采，但活動空間僅限旅運中心3樓海岸步道，不能登輪參觀。

高港也提醒，活動當天旅運中心不提供停車服務，民眾可搭乘黃1公車、輕軌。旅運中心僅開放3樓海岸步道，2樓屬於郵輪作業通關區不開放參觀。（編輯：謝雅竹）1120223