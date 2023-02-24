為癌末父親圓夢 女兒披婚紗病房前拍全家福

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花蓮68歲鄭姓工人（右）2月初發現罹患肺癌末期，病情急轉直下，生命最後仍掛念未能親眼看女兒（左）穿婚紗，門諾醫療團隊24日啟動圓夢計畫，讓鄭爸爸如願看到女兒幸福模樣。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 112年2月24日

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮68歲鄭姓工人2月初發現罹患肺癌末期，病情急轉直下，生命最後仍掛念未能親眼看女兒穿婚紗，經門諾醫療團隊協助，讓女兒披婚紗和先生攜手走入病房，感謝父親養育之恩。

鄭姓工人與26歲的女兒鄭怡亭相依為命，父女一起在工地從事綁鋼筋工作，鄭姓工人的哥哥年初因肺癌往生，鄭姓工人經家人勸說2月初到醫院檢查，未料同樣診斷出肺癌，且癌細胞已經轉移到其他器官。

門諾醫院胸腔內科主治醫師許智凱說，鄭姓病患出現聲音沙啞至耳鼻喉科檢查，發現聲帶麻痺轉至胸腔科，並進一步檢查出肺癌末期，由於治療狀況效果不佳，病程進展快 。

鄭怡亭說，因家庭經濟狀況不理想，3年前她和先生僅登記結婚，爸爸一直對不能幫女兒辦婚禮感到愧疚，尤其最想看見女兒穿婚紗的模樣，經常在工作時向女兒說「拍謝」。

鄭怡亭自責未能盡早發現父親身體異狀，沒想到病情變化這麼快，原本今年初有安排穿婚紗跟爸爸拍全家福的計畫，也因此延宕，醫護團隊得知後，決定替癌末的鄭男一家圓夢，不留遺憾。

醫療團隊今天啟動圓夢計畫，花蓮婚紗奧莉維亞老闆得知鄭爸爸一家狀況後，免費出借婚紗禮服，醫護人員協助妝髮梳化，並幫鄭爸爸換上西裝，一家3口在病房前拍下全家福。

「我的女兒穿禮服真的很漂亮，你們一定要幸福！」鄭爸爸帶著氧氣罩，虛弱地向女兒祝福；鄭怡亭在爸爸耳邊說「爸爸我愛你」，感謝爸爸20多年的照顧，父女緊握雙手，溫馨場面讓醫護團隊忍不住落淚。

鄭怡亭說，感謝門諾醫護團隊用心，圓了父女倆的願望，會永遠記住這天，記得爸爸在耳邊訴說的祝福。（編輯：郭諭儒）1120224

花蓮68歲鄭姓工人（右）2月初發現罹患肺癌末期，病情急轉直下，在門諾醫療團隊協助下，女兒鄭怡亭（左）穿上婚紗，感謝爸爸多年養育之恩，也一圓鄭爸爸未能看見女兒穿婚紗的願望，不留遺憾。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 112年2月24日