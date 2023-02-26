228連假次日新北湧出遊人潮 賞櫻體驗紅燈籠祭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市交通局今天指出，228連假湧現出遊人潮，九份老街「紅燈籠祭」及淡水天元宮等賞櫻景點附近交通從上午11時起就出現車多、車速較緩慢情形，呼籲用路人小心駕駛注意安全。

新北市觀光旅遊局向中央社記者表示，今天是228連假的第2天，受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫雖低，但九份老街等地仍爆出遊人潮，老街人潮多但井然有序，也有不少遊客在五番坑公園打卡裝置前拍照留念。

觀旅局指出，九份老街自24日起展開「紅燈籠祭」活動，入夜後點燈的豎崎路為遊客到九份必拍景點，同時也在五番坑公園、金山岩等地設置打卡裝置，活動將一路展至3月26日止，歡迎民眾到訪。

新北市綠美化環境景觀處向中央社記者表示，淡水天元宮及林口竹林山觀音寺等賞櫻景點持續人多，比較特別的是鶯歌永吉公園同時有櫻花及炮仗花綻放，也吸引不少遊客賞花。

景觀處指出，新北市各地一波波的「櫻」浪來襲，包括三芝青山路、淡水滬尾櫻花大道及天元宮、林口竹林山觀音寺、汐止康誥坑溪、石碇二格道路、新店屈尺公園及陽光運動公園、土城太極嶺、樹林大同登山步道、林口小熊公園等地賞櫻景點櫻花均已盛開。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北各櫻花景點，景觀處表示，從1月起已吸引逾百萬人次遊客賞花；接著還有土城希望之河、雙溪雙泰產業道路、三芝三生步道等景點的吉野櫻花期，將於3月起接力來到，精彩可期。

新北市交通局科長林昭賢告訴中央社記者，包括九份、三峽、鶯歌等地老街景點周邊交通從上午11時就出現車多情形，車行速度雖緩慢，但仍未達交通打結的壅塞程度，預估包括淡水台2線及烏來新烏路等回程路段也將出現車多情形，請用路人小心駕駛注意安全。（編輯：戴光育）1120226