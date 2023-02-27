民眾廚房窗口發現卡扇貓 北市動保處成功救援

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）台北市動保處今天表示，近日接獲民眾求援稱有隻貓咪誤闖家中，且卡在廚房抽風扇的固定鐵架上，經救援人員到場安撫貓咪才幫助牠順利退出，目前安置在台北市動物之家待認養。

動保處今天透過新聞稿表示，18日晚間接獲民眾通報貓咪待救援案件，通話內容為：「我家廚房闖入1隻貓咪，貓咪可能因為太緊張，卡在廚房的抽風扇上，我不知道怎麼辦，請你們幫幫牠」。

話務人員一度以為貓咪遭扇葉困住，動保處說，為讓救援人員可先備妥救援工具，請報案民眾提供事件現場照片後，才發現貓咪在躲藏過程中，其身體誤入、直接穿過抽風扇的固定鐵架，受困卡住無法動彈、上下不得。

動保處說，待救援人員抵達現場後，發現貓咪在抽風扇的固定鐵架內仍有縫隙，只是牠太過緊張才一直想往前衝，又因身體較大才無法穿過抽風扇的固定鐵架，經先行安撫、穩定貓咪情緒後，牠也發現自己其實並未被卡住，便順利從抽風扇的固定鐵架上退出。

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貓咪脫困後，動保處表示，目前已經安置在台北市動物之家，經過獸醫師檢查後，這隻虎斑白花紋的母貓健康狀況良好，完成絕育手術後就能開放認養。

動保處呼籲，春天即將到來，正是動物出沒、育雛繁殖的高峰期，動物習性喜歡鑽到狹窄或隱蔽的角落棲息，民眾住家院子或停放路邊的車底、車輛引擎蓋等處，都是常常發現貓咪或小動物躲藏而卡住的地方，提醒民眾使用車輛前可先觀看車底、拍打引擎蓋提醒動物離開，若發現有動物需要救援時，請立即撥打動物保護專線1959通報。（編輯：張銘坤）1120227