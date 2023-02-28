高雄港旅運中心搶先看 首創4國語言同步口譯設備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

興建近10年的高雄港旅運中心將在3月6日首航啟用。高雄港務分公司28日舉辦媒體搶先體驗活動，開箱內部空間。2樓設有旅客服務中心，空間相當寬敞舒適。中央社記者林巧璉攝 112年2月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄28日電）外界引頸期盼的高雄新地標、興建近10年的高雄港旅運中心，即將在3月6日首航啟用。為迎機多國旅客，首創全台，設有中英日韓同步口譯設備，可同步顯示文字便於溝通。

3月6日當天將迎接巴哈馬籍豪華郵輪靠泊，約有600名歐洲遊客造訪高雄。高雄港務分公司今天舉辦媒體體驗活動，讓媒體搶先開箱旅運中心內部空間、亮點。旅運中心內部挑高15米設計，被稱為如歌劇院般的港岸運輸設施。

2樓設有10個登船口，可滿足大型郵輪停靠需求。通關區有22座通關人工櫃台及4座雙向自動查驗通關櫃台。高港指出，旅運中心通關效率為母港每小時3720人次、掛靠港3500人次。

2樓設有旅客服務中心，空間相當寬敞舒適，除旅遊諮詢、退稅、兌幣等服務櫃台外，也設有可充電、免費無線網路的旅客休息區、醫護室。

高雄港旅運中心斥資新台幣50億元，為地下2層、地上15層建物，流線鋼骨造型加上3D曲面金屬帷幕，外型相當吸睛。高港表示，旅運中心位於亞洲新灣區核心，已有不少業者洽詢辦公空間，遠傳未來將入駐6樓部分空間，其他辦公空間已公告招標。

除了辦公空間，旅運中心另有794坪商業空間，2樓免稅商店將由昇恆昌進駐。3樓海岸步道旁的室內空間預計規劃咖啡輕食區，讓遊客能同時享受咖啡與海景。高港今天跟媒體說，其餘商業空間也會納入工作人員需求，現已積極招商中。

高港提醒，3月6日、9日除迎接國際豪華郵輪，也會在當天中午12時至下午4時，開放民眾快閃體驗海岸步道，民眾可一睹郵輪靠泊高雄港美景，但其他作業區皆不開放參觀。（編輯：張雅淨）1120228

高雄港旅運中心將在3月6日首航啟用，高雄港務分公司28日讓媒體搶先開箱。3樓海岸步道（圖）旁的室內空間預計規劃咖啡輕食區，讓遊客能同時享受咖啡與海景。中央社記者林巧璉攝 112年2月28日

高雄港旅運中心將在3月6日首航啟用，高雄港務分公司28日讓媒體搶先開箱。通關區有22座通關人工櫃台及4座雙向自動查驗通關櫃台。中央社記者林巧璉攝 112年2月28日

高雄港旅運中心將在3月6日首航啟用，高雄港務分公司28日讓媒體搶先開箱內部空間。圖為2樓旅客服務中心。中央社記者林巧璉攝 112年2月28日