壽山動物園設計串燒覓食玩具 豐富狐獴生活環境

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）為讓動物生活環境更豐富，高雄壽山動物園根據狐獴探索覓食習性，打造「串燒覓食玩具」，在玩樂中激發動物本能，也讓遊客觀察到更多元的動物行為。

高雄壽山動物園的狐獴展場，近日出現像串燒的圓球裝置，保育員將狐獴最愛的麵包蟲放入戳有小孔的塑膠圓球中，狐獴便會利用長爪將圓球轉動到某個角度，讓蟲蟲從孔洞掉出得以享用。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，「串燒覓食玩具」營造接近野外生活環境，狐獴透過形如串燒的翻轉玩具才能吃到蟲蟲大餐，在玩樂中激發原有動物本能、豐富動物行為，也讓遊客觀察到更多元的動物行為表現。

觀光局長高閔琳說，為讓園區內動物們增加更多環境刺激並豐富動物行為，動物園邀中山大學生物科學系約聘研究員張學文組成「環境豐富小組」與園區保育員及獸醫協作，並參考國內外案例，經常為園區不同物種動物開發互動新玩具。

壽山動物園表示，狐獴不會囤積脂肪，因此必須不斷覓食；在園區伙食供應充足情況下，為降低刻板行為，園方運用回收的寶特瓶戳孔，放入狐獴最愛的麵包蟲進行覓食測試，成功吸引注意力。

動物園表示，狐獴經短暫嘗試翻轉，逐漸領悟如何操作才能順利吃到食物。透過覓食玩具增加狐獴的休閒娛樂，延長覓食時間，也提高狐獴展場環境的豐富化。

保育員說，狐獴連玩覓食玩具都會分工，如一隻狐獴研究新玩意、另一隻等蟲蟲掉出，還有一隻會負責把風，各司其職相當有趣，值得駐足觀察。

此外，狐獴展場中也能看到用大口徑塑膠管打造的地面隧道。園方考量狐獴在野外是穴居型動物，有挖掘坑道習性，保育員去年使用大口徑塑膠管製成地面隧道、克服沙子鬆軟結構，讓狐獴走入隧道探險躲藏。（編輯：郭諭儒）1120301