行程中遇老翁昏厥 張麗善發揮護理專業及時救回

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雲林縣元長農會1日舉辦會員大會，會後餐敘縣長張麗善（中藍色背心者）到場致詞時，一名老翁疑吃東西噎住引發昏厥，張麗善隨即發揮護理師專業及時施救，老翁緊急送醫後目前生命徵象穩定。（雲林縣政提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月1日

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（中央社記者蔡智明雲林縣1日電）雲林縣元長農會今天開會員大會，會後餐敘縣長張麗善到場致詞時，1名老翁疑吃東西噎住昏厥，張麗善發揮護理師專業及時施救，老翁經救護車送往醫院急救，已經恢復生命徵象。

雲林縣政府新聞處今天發布新聞稿指出，張麗善中午參加雲林縣元長農會會員代表餐敘，在台上致詞時，突然台下1名72歲李姓老翁趴在桌上，張麗善向前查看，發現老翁已經嘴唇發黑、沒有呼吸心跳。

張麗善說，她發覺老翁是吃東西噎住了，馬上以哈姆立克法急救，但沒有奏效，所以做心肺復甦術（CPR），並打119叫救護車，持續做心肺復甦術10幾分鐘後，老翁才恢復呼吸心跳，但呼吸過程仍不順暢。

張麗善表示，救護車將老翁送至中國醫藥大學北港附設醫院救治後，目前生命徵象穩定，她也致電醫院持續關心患者狀況。

雲林縣議員蔡明水說，突然倒下的是元長農會農事小組長李繩仲，他向前查看時，李繩仲身體已經冰冷且沒有脈搏，張麗善見狀馬上請人將李繩仲移至一旁，並跪在地上為患者施作CPR，持續到救護車到場，約有10多分鐘都沒停止。（編輯：謝雅竹）1120301