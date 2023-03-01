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無人機資安聯合驗測實驗室揭牌 業者場外陳抗

2023/3/1 16:56（3/1 17:51 更新）
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位於高雄科學園區的無人機資安聯合驗測實驗室1日正式揭牌，場外聚集40多人高舉標語陳情抗議，要求政府推動法規應考量產業困境。中央社記者林巧璉攝 112年3月1日
位於高雄科學園區的無人機資安聯合驗測實驗室1日正式揭牌，場外聚集40多人高舉標語陳情抗議，要求政府推動法規應考量產業困境。中央社記者林巧璉攝 112年3月1日
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（中央社記者林巧璉高雄1日電）位於高雄科學園區的無人機資安聯合驗測實驗室今揭牌，數位部長唐鳳、民航局長林國顯等人出席。場外40多人陳抗，要求政府推動法規應考量產業困境，後由民航局代表收下陳情書。

行政院推動無人機全面納管，民航局預計4月提出「無人機管理規則」修正草案。依簡報內容，無人機資安聯合驗測實驗室肩負建立無人機資安檢測驗證機制，提供檢測服務，預計每個月可檢驗95款無人機。

今天有40多人到實驗室大樓外陳抗，批政府法規未考量業者成本，讓業者無所適從。高雄市無人機機師職業工會羅睿豪告訴媒體記者，很多人都願意配合政府政策，但政策不斷增加，成本增高，根本是扼殺產業發展。

羅睿豪舉過去自己的25公斤以上的農用植保機為例，配合政府檢驗，耗費百萬、花了2年半才取得實體檢驗證書；如今又有資安檢測質疑「政府標準不斷改變」。

高雄市遙控運動協會理事長陳慶庭說，民航法規定很多，但執行不落實，天天都有非法業者在「黑飛」，形同變相懲罰願意守法業者，「難道要逼我們乾脆都去違法黑飛嗎？」

林國顯典禮後接受媒體聯訪說，原則上採源頭管理，將會從國內製造廠、進口商等就完成檢驗，以形式檢驗為主。3月7日將舉辦公聽說明會將詳細說明規定，也會收集相關意見。

財團法人電信技術中心副執行長林炫佑在會前接受媒體聯訪時說，實驗室將提供無人機資安檢測服務，提升資安防護力。無人機商品檢驗是由經濟部商品檢驗局制定相關規定。（編輯：孫承武）1120301

位於高雄科學園區的無人機資安聯合驗測實驗室1日正式揭牌，將提供無人機資安檢測服務，提升資安防護力。中央社記者林巧璉攝 112年3月1日
位於高雄科學園區的無人機資安聯合驗測實驗室1日正式揭牌，將提供無人機資安檢測服務，提升資安防護力。中央社記者林巧璉攝 112年3月1日
位於高雄科學園區的無人機資安聯合驗測實驗室1日正式揭牌，數位部長唐鳳（前左2）、高雄市副市長羅達生（前右）、國科會主委吳政忠（前右2）等出席。中央社記者林巧璉攝 112年3月1日
位於高雄科學園區的無人機資安聯合驗測實驗室1日正式揭牌，數位部長唐鳳（前左2）、高雄市副市長羅達生（前右）、國科會主委吳政忠（前右2）等出席。中央社記者林巧璉攝 112年3月1日
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