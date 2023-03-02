人口數未回升至250萬人 北市府拚3月底達標

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台北市政府原先預估人口數在2月底、3月初就會恢復到250萬人大關，但目前仍有近1萬人差額。圖為台北市信義區街頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北2日電）台北市政府原先預估人口數在2月底、3月初就會恢復到250萬人大關，但目前仍有近1萬人差額，民政局長陳永德今天表示，人口數仍在持續成長，拚3月底、4月初達標。

台北市人口數在去年3月底跌破250萬人，依地方制度法無法增置第3名副市長；市府原本估計人口數在2月底、3月初就會恢復到250萬人大關，但截至2月底人口數為249萬133人，仍有近1萬人差額。

陳永德今天下午接受媒體聯訪表示，目前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情被除籍者恢復戶籍的高峰期已過，但人口數仍然是正成長，市府也在加緊努力推出新的政策，將在這個月努力吸引人口回流，拚在3月底、4月初回到250萬人。

陳永德指出，4月4日將推出生育獎勵金加碼，第1胎提高到新台幣4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎以後每胎5萬元，金額會是獨步全國，預期造成磁吸效應，把人從新北吸引到台北來，同時配合跨局處配套，把人留在台北，「催生、助養，還要好住」。

至於第3名副市長增置方法，陳永德說，到達250萬人門檻後將馬上行文內政部請示相關作業流程，希望中央體恤台北市，讓市府多一名副市長、副秘書長，分工更精細一點。

民進黨台北市議員洪婉臻在議會接受媒體聯訪質疑，台北市長蔣萬安在選前曾拋出成立人口對策辦公室的政見，但上任都快滿百日了，蔣萬安至今仍未針對人口外移、青年就業、不敢生育等問題提出因應措施，台北市人口數也未達250萬人。

國民黨台北市議員游淑慧則說，解決人口問題不能只是單線思考，應跨局處從改善居住、就業及生養環境等方向著手，才有機會提升出生率，並讓外縣市年輕人願意移居台北。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，要讓城市有生機與活力，就要留住年輕人、讓年輕人敢婚敢生，呼籲市府持續推動青年住宅政策，並解決租屋黑市問題，這才是具體且有效改善人口流失的方法，而不是市民已聽膩的罐頭式發言與回應。（編輯：張銘坤）1120302