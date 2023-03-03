918台東強震重建 花蓮六十石山北側道路封閉

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花蓮富里鄉六十石山2條聯外道路因2022年9月18日台東強震多處坍方，雖搶通但邊坡不穩常有落石，其中北側東里村路段受損嚴重，富里鄉決定先封閉，維持竹田村道路通行。（富里鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 112年3月3日

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮富里鄉六十石山2條聯外道路去年因918台東強震多處坍方，雖搶通但邊坡不穩常有落石，即日起封閉北側東里村路段，維持竹田村道路通行，復建工程預計113年5月完工。

六十石山是花蓮知名金針花景區，2022年9月18日台東強震，臨近震央的六十石山聯外道路多處山壁坍方、道路中斷，正值花季期間，一度造成400多名遊客受困山上，經公路總局支援機具、人力搶通，但山區邊坡脆弱，災後多次因餘震、降雨道路中斷。

富里鄉代理鄉長江東成今天接受媒體聯訪指出，考量北側往東里方向聯外道路邊坡受損嚴重，大面積山壁裸露，決定即日起先封閉，在阿眉溪橋設置禁止通行告示牌，設置2處封閉點。

江東成說，南側往竹田村的聯外道路相較穩定維持開放，提醒民眾上下山注意沿途路況，切勿闖入封閉路段。

江東成說，2條聯外道路災後復健工程，已獲行政院公共工程委員會補助約新台幣9000萬經費，目前已在設計規劃階段，預計今年5月動工，施工期間靠近竹田村的聯外道路採管制放行，目標明年金針花季前完工。

每年8至9月是花蓮金針花季，帶來大批觀光人車上山賞花，江東成說，今年花季交通方式正在研議，可能朝接駁方向規劃。（編輯：郭諭儒）1120303