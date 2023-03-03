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新竹棒球場改善案 高虹安預計3月中進行施作

2023/3/3 18:12（3/3 18:26 更新）
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新竹市長高虹安（右2）3日受訪時被問及新竹市立棒球場改善期程，她表示，市府態度是希望加快重啟棒球場的目標，預計3月中後就會開始進行施作。中央社記者郭宣彣攝 112年3月3日
新竹市長高虹安（右2）3日受訪時被問及新竹市立棒球場改善期程，她表示，市府態度是希望加快重啟棒球場的目標，預計3月中後就會開始進行施作。中央社記者郭宣彣攝 112年3月3日
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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）新竹市長高虹安今天表示，新竹棒球場改善工程預計從3月中後開始施作，會在不增加預算情況進行改善，盼打造為符合國際規格的球場。

高虹安今天出席新竹241藝術空間展出「求生相」開幕活動，作品多元包含攝影、雕塑、畫作等，主題是因在疫情影響下，如何生存成為民眾重新面對生活的新課題，藝術家以此為創作出發靈感，展現不同類別藝術作品樣貌。

會後媒體提問新竹市立棒球場改善期程，高虹安接受媒體聯訪表示，市府的態度是希望加快重啟棒球場的目標努力，預計3月中後就會開始進行施作。

高虹安說，在體檢委員會提出幾個改善的方案，包含使用帶狀挖溝方式，或進行全面的球場排水的施作等，會盡快啟動相關改善工程。

高虹安表示，由於改善工程目前廠商已承認有缺失，所以會在不增加任何預算的方式下，改善球場的排水跟土壤等，並盼升級到能打國際賽事的國際規格球場。（編輯：張銘坤）1120303

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