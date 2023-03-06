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竹北市6000元紓困金 3/15起3階段發放21萬人受惠

2023/3/6 13:32（3/6 14:51 更新）
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新竹縣竹北市公所6日舉辦「竹北市民生紓困金發放記者會」，竹北市長鄭朝方（後排左5）偕同竹北市民代表會主席林啟賢（後排右5）等多名市民代表出席，象徵竹北市紓困金發放正式啟動。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月6日
新竹縣竹北市公所6日舉辦「竹北市民生紓困金發放記者會」，竹北市長鄭朝方（後排左5）偕同竹北市民代表會主席林啟賢（後排右5）等多名市民代表出席，象徵竹北市紓困金發放正式啟動。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月6日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣竹北市將發放每名市民民生紓困金新台幣6000元，竹北市長鄭朝方今天指出，自3月15日起分3階段、方式發放，將有21萬名市民受惠。

竹北市公所今天上午舉辦「竹北市民生紓困金發放記者會」，鄭朝方偕同竹北市民代表會主席林啟賢等多名市民代表出席，象徵竹北市紓困金發放正式啟動。

鄭朝方表示，市公所在合法程序、合理不排擠公共建設、合乎民情下獲得竹北市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並規劃採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放。

他表示，「溫馨直送」是為弱勢族群提供便捷的優先服務，針對竹北市列冊的低收、中低收入戶、66歲以上領有健保補助長輩，不須申請，市公所將直接匯入上述對象帳戶，預訂3月15日就可入帳。

有關「E化申請」，他說，3月18日至25日開放提供24小時線上申請，依序確認申請人資料、上傳身分證正面及匯款存摺內容，經查驗正確，將依市民申請順序「先申請完成者先匯入」，預計4月4日前完成第2階段匯款作業。

在「E化申請」期間，鄭朝方表示，市公所也同步在斗崙里集會所設置諮詢及協助申請站，協助不熟悉電腦操作或年長市民辦理線上申請，為民眾排除申請障礙，盡早完成領取紓困金。

鄭朝方說，第3階段「現金領取」將在4月8日至4月10日展開，市民須攜帶身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。（編輯：戴光育）1120306

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