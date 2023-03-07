清明連假機位 澎湖府開放民眾登記

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（中央社澎湖縣7日電）今年清明假期第2波加班機上午開放訂位後，仍可能會有鄉親訂不到機位，縣府旅遊處提醒上網登錄機位，縣府將彙整需求數據協調各航空公司調度運能。

清明連假第2波澎湖加班機今天開放訂位及網路訂票，飛北高與台中共30架次、3924個座位數，澎湖縣政府預期仍有民眾訂不到機位，也同步開放網路登錄平台受理登記，協調各航空加班疏運。

澎湖縣政府表示，清明節連假管制機位自3月31日至4月6日止，民航局在2月6日受理訂位，其中澎湖航線共740架次、7萬9482個座位數；第2波加班機，各航空公司提供台北、台中、高雄飛航澎湖航線30架次、3924個座位數，並於今天開放訂位及網路訂位購票，完成訂票後3日內完成開票。

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縣府旅遊處表示，今天訂不到機位民眾，可上各航空公司官網或洽詢客服專線候補訂位，也可透過專線0800-880180、1999、傳真06-9264710或上網https://booking.penghu.gov.tw/、澎湖縣政府全球資訊網頁登錄機位需求。

沒有網路民眾可至縣議會、各旅台同鄉會及各鄉市公所、村里辦公處索取機位需求申請表，填妥後再傳真至登錄中心（傳真號碼06-9264710）。縣府將彙整需求數據協調各航空公司調度運能，並於16日起通知鄉親開票。（編輯：孫承武）1120307