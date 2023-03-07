東方白鸛恢復良好 宜蘭縣府野放

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鳥友日前在宜蘭縣礁溪鄉興農路一處排水溝救起一隻東方白鸛，農業處派員將牠帶回暫時安置，由於東方白鸛身體狀況恢復良好，縣府7日安排野放，助牠回歸大自然。（宜蘭縣政府農業處提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月7日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）鳥友日前在宜蘭縣礁溪鄉興農路一處農田排水溝發現一隻東方白鸛飛不起來，農業處派員將牠帶回檢查，由於身體狀況恢復良好，今天帶到海邊野放，讓牠回歸大自然。

林姓網友在臉書（Facebook）指出，4日一早傳出一隻東方白鸛在礁溪鄉興農路一處水溝內，似乎精神不濟，他前往查看，發現這隻東方白鸛泡水泡了一個早上，不時振翅想要飛起，猜測中毒沒有力氣。

宜蘭縣政府農業處派員到場救援，將這隻東方白鸛撈起後，帶回宜蘭縣動植物防疫所。

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農業處今天下午指出，這隻東方白鸛可能在遷徙過程中體力不支，加上落入大排造成失溫，除身體虛弱有輕微脫水外，沒有任何異狀，由於身體狀況恢復良好，今天上午11時帶到海邊野放。

花蓮縣野鳥學會資料指出，東方白鸛為鸛科大型水鳥，繁殖季時在西伯利亞東南部和中國東北部分地區，冬季往中國南部和日本移動，族群數量因受到棲地喪失、狩獵等威脅，受到國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危等級。（編輯：張銘坤）1120307