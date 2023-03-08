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拚疫後觀光熱潮 花蓮景觀餐廳引進水豚增亮點

2023/3/8 15:30（3/8 16:05 更新）
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親子農場熱潮近年興起，花蓮縣秀林鄉一家景觀餐廳引進水豚等可愛動物，歡迎遊客近距離互動。中央社記者張祈攝 112年3月8日
親子農場熱潮近年興起，花蓮縣秀林鄉一家景觀餐廳引進水豚等可愛動物，歡迎遊客近距離互動。中央社記者張祈攝 112年3月8日
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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）親子農場熱潮興起，花蓮近年有不少觀光或餐飲業者引進動物增加特色，花蓮縣府指出，若有營利行為，須依法申請展演動物許可，兆豐農場及遠雄海洋公園已獲許可，有1處正在申請中。

花蓮縣府農業處長陳淑雯接受媒體聯訪指出，依動物保護法及動物展演管理辦法，若以動物展演為營利的活動、場域，依法須申請展演動物許可證；若是在公共場所或公眾得出入場所進行非營利性互動，可免申請。

陳淑雯指出，若業者有動物展演需求都可向縣府提出申請，目前縣內新光兆豐休閒農場、遠雄海洋公園已獲得動物展演許可，位在秀林鄉的洄瀾灣景觀餐廳正在申請中。

洄瀾灣景觀餐廳位於台9線旁，占地4000多坪，以海鮮無菜單料理為特色，業者今年斥資新台幣數百萬元，在餐廳後方打造可愛動物區。

黃姓業者說，這幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，衝擊觀光業，看到外縣市有可愛動物園區，為吸引親子旅遊，將餐廳後方草皮區重新整理規劃，引進水豚、狐獴、笑笑羊等特色動物，還有孔雀、梅花鹿、浣熊及羊駝等可愛動物，讓客人來到餐廳不只吃飯，也能有其他娛樂。

黃姓業者說，目前園區免費開放，沒有用餐消費也可入園欣賞動物，希望讓花蓮人不用到外縣市，也能近距離與可愛動物們互動。

黃姓業者說，園區現階段免費開放，疫情剛解封，希望回饋在地花蓮人，沒有用餐消費也可入園欣賞動物，目前正在向花蓮縣府申請動物展演許可，同步正在擴增園區設備，提供遊客更完善的空間。（編輯：陳政偉）1120308

花蓮地區近年有不少觀光或餐飲業者引進可愛動物增加特色吸客，秀林鄉就有業者引進羊駝等可愛動物，讓客人來到餐廳不只吃飯，也能有其他娛樂。中央社記者張祈攝 112年3月8日
花蓮地區近年有不少觀光或餐飲業者引進可愛動物增加特色吸客，秀林鄉就有業者引進羊駝等可愛動物，讓客人來到餐廳不只吃飯，也能有其他娛樂。中央社記者張祈攝 112年3月8日
#陳淑雯
#遠雄海洋公園
#洄瀾灣景觀餐廳
陳淑雯
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