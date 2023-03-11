鼓勵藝術文化進社區 竹北市公所規劃補助支持

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竹北市十興社區發展協會10日舉辦「綺麗花語」公益音樂會，公益所得將捐華山基金會。竹北市長鄭朝方（右7）肯定社區讓藝術走進生活，並表示未來將持續推動藝文活動，市公所也會規劃相關補助計畫，以鼓勵社區舉辦各式優質藝術等活動。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月11日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣竹北十興社區發展協會昨天辦「綺麗花語」公益音樂會所得將捐華山基金會，竹北市長鄭朝方今天表示，感謝地方帶動提倡藝文與公益，未來公所將規劃相關補助，支持優質藝文活動。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，竹北十興社區發展協會昨天辦綺麗花語公益音樂會，由音樂家林辰樺演奏古箏、鋼琴，鄭朝方受邀出席並與林辰樺共同演奏鋼琴樂曲，此次公益所得將捐華山基金會。

鄭朝方表示，肯定社區讓藝術走進生活，未來他將持續推動藝文活動，市公所也會規劃相關補助計畫，以鼓勵社區舉辦各式優質藝術等活動。

鄭朝方說，竹北為新興的城市，需要有音樂、親子、體育、青創、文化的各項活動，豐富民眾生活，未來有機會將邀請藝文專家等，與市民近距離交流，讓民眾感受文化與藝術。（編輯：李亨山）1120311