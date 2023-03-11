北市數位實中首任校長出爐 弘道國中賴宏銓獲選

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市數位實驗高中自去年辦學以來校長從缺，教育局今天宣布，現任弘道國中校長賴宏銓對數位實中的價值理念與精進作為具有前瞻性及創新思維，獲遴選為新任校長。

教育局今天發布新聞稿表示，賴宏銓在弘道國中校長任內帶領學校榮獲多項國際認證及獎項，也曾任永吉國中校長，對於數位實中的價值理念與精進作為具有前瞻性及創新思維，在今天經遴選委員會第4次會議投票，決議通過為新任112學年度數位實中校長，也是數位實中首任校長。

教育局表示，期許賴宏銓能跳脫既有教育體制、突破傳統教育框架，持續打造彈性多元的教育系統，實踐實驗教育特定理念，並持續研究與發展。

教育局也期許賴宏銓反思教育本質、尊重學生學習自主，致力為學生量身訂做個人化課程，以發展學生潛能及天賦，培育出具有學習力、影響力及移動力的世界公民。

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教育局說明，數位實中校長遴選作業自去年11月啟動，在去年12月19日完成報名收件，並為了增進校長候選人對於學校教育理念及發展核心、實際校務運作情形及需求，從去年12月開始辦了3場校長候選人培力工作坊。

台北市數位實驗高中自111學年度起辦學，採實體授課及網路數位混成學習模式，學生可依需求自由選課或自行開設課程完成學業，目前有40名學生，由北一女校長陳智源擔任代理校長至今。（編輯：張銘坤）1120311