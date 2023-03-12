澎湖媽祖新竹市會香 疫情趨緩為民祈福

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澎湖馬公市提標館媽祖「二媽金身」在廟方人員及信眾的護持下，12日到新竹市擁有超過270年歷史的內天后宮會香。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月12日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）澎湖馬公市提標館媽祖今天到新竹市多間媽祖廟會香，提標館主委許迺敦表示，希望藉此提升台澎兩地媽祖信眾情誼，在疫情逐步趨緩時，為全國民眾祈福。

澎湖馬公市提標館媽祖「二媽金身」在廟方人員及信眾護持下，日前搭機到台灣本島進行多日各地媽祖廟會香行程，今天到新竹市頂埔宮、長和宮、內天后宮「作客」，場面熱鬧。

新竹市頂埔宮主委陳文俊接受媒體聯訪表示，2012年為舉辦遶境法會，以擲筊請敕方式獲媽祖指示要到馬公市提標館會香，讓全體信眾感到訝異，畢竟未曾和澎湖廟宇建立互訪關係，透過聯繫後，首度組團前往提標館會香，兩廟自此結緣。

提標館主委許迺敦表示，到新竹頂埔宮作客，並由陳文俊引見前往長和宮、內天后宮會香，除藉此拉近台澎兩地媽祖信眾情誼，也為台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後祈福。

新竹內天后宮董事長林振森表示，廟內供奉的是1748年製造的媽祖金身，而馬公提標館的媽祖則有340年歷史，都是值得珍惜的文化資產，期待未來能有更多交流機會。（編輯：方沛清）1120312